Футзал

Капітан збірної України з футзалу прокоментував перемогу над Сербією.

Збірна України з футзалу напередодні з розгромом здолала національну команду Сербії в рамках відбіркового етапу чемпіонату світу.

Сербія — Україна 1:6 Відео голів та огляд матчу 06.10.2023

Після завершення гри капітан "синьо-жовтих" Петро Шотурма поділився враженнями від побаченого на паркеті.

"Можна сказати, що шість очок після трьох матчів у групі — дуже чудовий результат, але, я думаю, не для нашої збірної. Ми ставимо максимальні завдання на кожну гру. І кожну гру ми намагаємось зробити своєю самовіддачею, щоб вона стала переможною. Тому, я вважаю, що вся боротьба попереду і точно легко не буде.

На цьому рівні будь-який результат можливий. Але залежить від підготовки команди. Звичайно, що було нелегко, але більш детальна інформація, яку нам надали тренери, допомогла в сьогоднішній грі. Ще більше допомогло на перших хвилинах, коли був перший м'яч, потім одразу другий — і стало легше грати.

Я думаю, що швидкий гол у подібній грі є дуже важливим, адже, коли ми вийшли, трибуни не дуже нас гостинно зустріли. Ми першим голом трохи цей тиск знизили. І стало краще нам грати, і вже вболівальники почали трохи аплодувати.

Перший гол завжди ламає гру кожної команди, бо всі налаштовуються з перших хвилин грати, а тут такі м’ячі. Тому, психологічно — це важко будь-якій команді", — заявив український виконавець.

У наступному турі збірна України зіграє матч-відповідь проти Сербії 11 жовтня.