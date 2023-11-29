Футзал

Київська команда мала солідну перевагу, але поляки за кілька хвилин знищили її та здобули перемогу.

Сьогодні, 29 листопада, чинний чемпіон України, київський ХІТ стартував у еліт-раунді футзальної Ліги чемпіонів.

У першій грі кияни поступилися чинному чемпіону Польщі — Констракті Любаві з рахунком 5:6.

Рахунок у матчі було відкрито на сьомій хвилині зусиллями Євгена Жука, але через чотири хвилини Педро Сілва зрівняв цифри на табло.

Потім на 17 хвилині Данило Абакшин вивів ХІТ вперед, а на початку другого тайму Євген Сірий збільшив перевагу киян. На 21 хвилині Абакшин забив четвертий м'яч у ворота поляків і здавалося, що залишається лише довести успішну справу кінця.

Однак потім почався суцільний жах — за дві хвилини — з 37 по 38 хвилину, кияни примудрилися пропустити чотири м'ячі. Авторами голів стали Якуб Ражковскі, Павло Канієвскі, Клаудіньо та Педро Сілва, який оформив дубль.

Після такого негативного відрізку, ХІТ нарешті зібрався і на 39 хвилині Ігор Чернявський зрівняв цифри на табло, проте через 24 секунди поляки знову вийшли вперед зусиллями Канієвського, що стало переможною точкою для Любави у цьому матчі.

Свій наступний матч ХІТ проведе завтра, 30 листопада проти хорватського Ольміссума. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.

ХІТ — Констракта Любава 5:6

Голи: Жук, 7, Абакшин, 17, 33, Сірий, 21, Чернявський, 39 — Педро Сілва, 11, 38, Ражковскі, 37, Канієвскі, 37, 40, Клаудіньо, 38.

ХІТ: Сухов — Жук, Поночовний, Чернявський, Сірий; Кравець, Ліфер, Сметаненко, Мельник, Подлюк, Журба, Шеремета, Педяш, Абакшин.

Констракта Любава: Лопез — Клаудіньо, Педро Сілва, Крізель, Ражковскі; Задрога, Сендієвскі, Канієвскі, Лемос, Евертон, Мровлец, Янковскі, Грубальскі, Доша.

Попередження: Чернявський, Журба — Мровлец.