Сьогодні, 15 грудня, збірна України з футзалу гратиме свій п'ятий матч відбірного циклу чемпіонату світу 2024 року.

Суперниками "синьо-жовтих" буде збірна Бельгії. У першій зустрічі українці святкували розгромну перемогу.

Стартовий свисток у сьогоднішньому матчі пролунає о 19:00 за київським часом. Паралельно відбуватиметься і друга зустріч у групі В — Сербія прийматиме Польщу.

Онлайн-трансляція:

Турнірне положення у групі збірної України наразі наступне: