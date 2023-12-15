"Синьо-жовті" проведуть п'ятий поєдинок відбірної кампанії чемпіонату світу 2024 року.
Україна - Бельгія, фото АФУ
15 грудня 2023, 18:46
Сьогодні, 15 грудня, збірна України з футзалу гратиме свій п'ятий матч відбірного циклу чемпіонату світу 2024 року.
Суперниками "синьо-жовтих" буде збірна Бельгії. У першій зустрічі українці святкували розгромну перемогу.
Стартовий свисток у сьогоднішньому матчі пролунає о 19:00 за київським часом. Паралельно відбуватиметься і друга зустріч у групі В — Сербія прийматиме Польщу.
Онлайн-трансляція:
Турнірне положення у групі збірної України наразі наступне: