Футзал

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на футзальний чемпіонат світу, що відбувся 15 грудня 2023, 19:00.

Україна в матчі п'ятого туру відбору на футзальний чемпіонат світу перемогла Бельгію (8:2).

Результат було здобуто у першому таймі завдяки перевазі у декілька голів, а в другій половині зустрічі вдалося оформити ще м'ячі у ворота опонента.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Україна — Бельгія у відборі на чемпіонат світу 2024:

Україна — Бельгія 8:2

Голи: Корсун, 3, 9, 15, Педяш, 5, 27, Шотурма, 20, Сірий, 28, Фаренюк, 40 — Уаді, 29, Рау, 36

На 27-й хвилині Ель Факірі не реалізував пенальті

Попередження: Сабабті, 12

Нагадаємо, що перша очна зустріч цих команд закінчилась перемогою збірної України з рахунком 10:2.