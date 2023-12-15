Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на футзальний чемпіонат світу, що відбувся 15 грудня 2023, 19:00.
Україна - Бельгія - Футбол 24
15 грудня 2023, 21:56
Україна в матчі п'ятого туру відбору на футзальний чемпіонат світу перемогла Бельгію (8:2).
Результат було здобуто у першому таймі завдяки перевазі у декілька голів, а в другій половині зустрічі вдалося оформити ще м'ячі у ворота опонента.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Україна — Бельгія у відборі на чемпіонат світу 2024:
Україна — Бельгія 8:2
Голи: Корсун, 3, 9, 15, Педяш, 5, 27, Шотурма, 20, Сірий, 28, Фаренюк, 40 — Уаді, 29, Рау, 36
На 27-й хвилині Ель Факірі не реалізував пенальті
Попередження: Сабабті, 12
Нагадаємо, що перша очна зустріч цих команд закінчилась перемогою збірної України з рахунком 10:2.