Футзал

Збірна України з футзалу здобула путівку на чемпіонат світу-2024.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував результат матчу проти Польщі, який відбувся вчора, 20 грудня, передає офіційний YouTube-канал АФУ.

Футзал. Польща — Україна 3:5 Відео голів та огляд матчу 20.12.2023

Косенко відповів, чи був матч проти поляків одним із найнапруженіших за його тренерську кар'єру.

"Взагалі було забагато, напевно, таких матчів, але такі зустрічі вирішальні, які вирішують долю путівки на Чемпіонат світу. Таких матчів небагато, тому я ще раз хочу подякувати хлопцям за те, що вони проявили самовіддачу, характер, майстерність. Хочу подякувати вболівальникам, які приїхали з України, з Польщі, і вболівали за нас, ми відчували їхню підтримку. Хочу подякувати всім-всім, хто причетний до цієї перемоги. Ми їдемо на Чемпіонат світу і це дуже важливо і для футзалу, і для країни. Ми відчуваємо підтримку всієї країни. А те, що було 4:0, а потім 5:3, то це гра і ми розуміли, поляки до останнього битимуться за цю путівку. Ми розуміли, що це не кінець, і це не ми винні в тому, що було 4:0, а стало 5:3. Це поляки приклали максимум зусиль, щоб хоч якось намагатись вирівняти гру, зрівняти рахунок. Я дякую ще раз хлопцям, що вони вистояли, забили 5 гол. Вони дійсно заслужили цей вихід на Чемпіонат світу", — сказав він.

Керманич "синьо-жовтих" також висловився щодо критики на адресу команди та підтримки.

"Я завжди добре ставлюсь до людей, які нас підтримують, бо це дійсно люди, які і в радості, і в горі завжди з нами. Я розумію, що критика повинна бути, без критики буде застій, не буде прогресу. Критика нас рухає вперед, вона підштовхує щось робити, змінювати. Тому це добре, і нехай критикують, і нехай підбадьорюють. Це завжди так буде, це не тільки в футзалі, а і в житті. Я хочу сказати дякую і тим, хто нас підтримує, і тим, хто критикує", — додав Косенко.

Нагадаємо, завдяки перемозі над збірною Польщі Україна напряму кваліфікувалася на чемпіонат світу з футзалу, який відбудеться у 2024 році.