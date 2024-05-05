Футзал

Football.ua представляє прев'ю до вирішального матчу Фіналу чотирьох, який пройде 5 травня і розпочнеться о 12:00.

У фіналі Кубка України-2023/24 з футзалу Aurora зіграє проти Урагану в Києві. Команди провели дуже непрості півфінальні поєдинки й тепер зійдуться в боротьбі за трофей.

Aurora — Ураган

Неділя, 5 травня, 12:00. Матч відбудеться в місті Київ.

Aurora в регулярному чемпіонаті України з футзалу йде на третій сходинці, але суттєво відстає від Урагану та ХІТа. Втім, для того, щоб підняти трофей над головою киянам вистачить однієї перемоги над іванофранківцями. Цікаво, що Aurora це вже вдавалось в цьому сезоні (домашня перемога 3:2), тому команда впевнена у своїх силах та сповнена оптимізму.

В півфіналі кияни провели тяжкий двобій з Карданал-Рівне. Спочатку команда вийшла вперед завдяки голам Моспана та Літвінова, але рівняни змогли повернутись в гру, забивши на початку другого тайму зусиллями Малиновського. Надалі був ще один гол Малиновського і серія суперечливих рішень арбітрів, яка спричинила те, що президент Кардиналу увів свою команду з паркету. Сварки, повітряна тривога, повернення на поле — про все це ми детально розповіли в огляді півфінальних матчів, а Aurora все ж таки дотисла рівнян з рахунком 4:2.

Кардинал-Рівне — Aurora 2:4

Голи: М. Малиновський, 21, 31 – Літвінов, 5, Моспан, 6, Чеберяк, 39, Школьний, 40

Ураган повинен був зіграти свій матч о 18:30 в суботу, але повітряні тривоги постійно переривали гру та в підсумку матч затягнувся на два дні. В першій частині, що відбулась ще 3 травня, іванофранківці виграли з рахунком 2:0, а вже на наступний день стримали натиск ХІТа та забили ще двічі. Пропущений гол від Жука навряд чи сильно зіпсував настрій команді.

ХІТ — Ураган 1:4

Голи: Жук, 39 — Шотурма, 7, Швед, 13, Моспан, 33, Корсун, 38.

Важко судити, чи киянам сильно стане в пригоді зайвий день відпочинку, адже в Урагану хороша глибина складу, але в другому таймі матчу свіжість може мати важливе значення. Фанати іванофранківців зачекались повернення трофея Кубка України, який команда здобувала у 2019 та 2020 роках, але Aurora хоче закріпитись в когорті найкращих команд країни й спробує продемонструвати свої амбіції.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Aurora провела свій перший домашній матч в історії 8 вересня 2023 року якраз проти Урагану та неочікувано здобула перемогу, довівши своїх фанатів до екстазу.

Aurora — Ураган 3:2

Голи: Владислав Моспан, 4,7, Школьний, 25 — Британ, 6, Фаренюк, 8

Вже за декілька місяців кияни відправились у гості до поточного лідера Екстраліги й поступилась з рахунком 1:3. Іванофранківці не залишили супротивнику шансів зачепитись за залікові бали.

Ураган - Aurora 3:1

Голи: Станіслав Моспан, 20, Фаренюк, 25, Михайло Грицина, 37 — Чеберяк, 30

Нещодавня зустріч в лютому цього року стала справжнім трилером. Aurora вела з рахунком 3:0, але не змогла втримати перевагу та поступилась з рахунком 4:5.

Aurora — Ураган 4:5

Голи: Гурєєв, 8, Школьний, 9, Літвінов, 14, Семенченко, 31 — Микола Грицина, 17, 21, 35, Михайло Грицина, 20, Шотурма, 27



ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ

Aurora

1/8 фіналу

07.02.2024 Енергія — Aurora 3:2

23.02.2024 Aurora — Енергія 5:2

1/4 фіналу

09.03.2024 Суха Балка — Aurora 2:2

30.03.2024 Aurora — Суха Балка 4:0

1/2 фіналу

03.05.2024 Кардинал-Рівне — Aurora 2:4

Ураган

1/8 фіналу

07.02.2024 Ураган — Сокіл 6 — 2

25.02.2024 Сокіл — Ураган 2:4

1/4 фіналу

09.03.2024 Ураган — Рятувальник 9:0

30.03.2024 Рятувальник — Ураган 0:5 (ТП)

1/2 фіналу

3-4.05.2024 ХІТ — Ураган 1:4