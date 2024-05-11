Футзал

Стало відоме ім'я другого півфіналіста чемпіонату України з футзалу.

Київський ХІТ у другому чвертьфінальному матчі плей-оф Екстра-ліги знищив МСК Харків із рахунком 9:1.

У складі переможців голами відзначилися Андрій Мельник, Євген Жук, Ігор Чернявський, Олександр Сметаненко, Олександр Педяш, Артур Подлюк, Євген Сірий та Данило Абакшин, який оформив дубль. У харків'ян єдиний м'яч на рахунку Данила Сиротенка.

Таким чином, ХІТ впевнено здолав першу стадію плей-оф, вигравши і в першій грі з рахунком 6:3, щоправда, в овертаймі.

ХІТ став другим півфіналістом чемпіонату України, а першим був Ураган, який пройшов Кардинал-Рівне.

ХІТ — МСК Харків 9:1

Голи: Мельник, 5, Абакшин, 21, 27, Жук, 24, Чернявський, 28, Сметаненко, 30, Педяш, 31, Подлюк, 32, Сірий, 37 — Сиротенко, 32.