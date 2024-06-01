Футзал

Дивіться вирішальну гру плей-оф за вихід у фінал Екстра-ліги на Football.ua.

Сьогодні, 1 червня, відбудеться п'ятий та вирішальний матч у рамках півфіналу плей-оф футзальної Екстра-ліги, в якому зустрінуться Ураган та Енергія.

На даний момент рахунок у серії 2:2 і саме сьогодні вирішиться доля путівки у фінал чемпіонату України.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 13:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Ураган — Енергія:

Нагадаємо, у першій грі Ураган був сильнішим з рахунком 3:2, потім Енергія виграла другу гру у серії пенальті. У третій зустрічі Ураган здобув мінімальну перемогу — 1:0, після чого Енергія була сильнішою з рахунком 4:3.

Також додамо, що путівку до фіналу вже виборов київський ХІТ, який у трьох матчах обіграв SkyUp.