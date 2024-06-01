Футзал

Івано-франківська футзальна команда шукатиме нового головного тренера.

Після завершення поєдинку з Енергією в півфіналі плей-оф української футзальної Екстра-ліги-2023/24 Максим Павленко оголосив, що залишить посаду головного тренера Урагану, передає офіційний сайт АФУ.

Павленко очолив Ураган у 2017 році. Під його керівництвом команда стала чемпіоном Екстра-ліги-2020/21, триразовим володарем Кубка України (2018/19, 2019/20 і 2023/24), а також володарем Кубка Ліги (2018) і дворазовим володарем Суперкубка України (2019 і 2021).

У сезоні-2020/21 Павленка визнали тренером року в українській футзальній Екстра-Лізі.

Регулярну частину Екстра-ліги під час поточної кампанії Ураган завершив лідером турнірної таблиці.

У чвертьфіналі плей-оф івано-франківці здолали Кардинал-Рівне, а в півфіналі в напруженій серії поступилися львівській Енергії.

Нагадаємо, в фіналі плей-оф Екстра-ліги-2023/24 Енергії протистоятиме київський ХІТ.