Дивіться першу гру фіналу Екстра-ліги на Football.ua.
ФК ХІТ
08 червня 2024, 12:56
Сьогодні, 8 червня, відбудеться перший матч фіналу футзальної Екстра-ліги, у якому зустрінуться київський ХІТ та львівська Енергія.
На стадії півфіналів ХІТ вибив SkyUp, а Енергія розібралася з Ураганом.
Стартовий свисток першої фінальної гри прозвучить о 13.00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу ХІТ — Енергія:
Також додамо, що сьогодні, 8 червня, відбудеться перша гра у дуелі за третє місце, де зіграють SkyUp та Ураган.