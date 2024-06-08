Футзал

Дивіться першу гру фіналу Екстра-ліги на Football.ua.

Сьогодні, 8 червня, відбудеться перший матч фіналу футзальної Екстра-ліги, у якому зустрінуться київський ХІТ та львівська Енергія.

На стадії півфіналів ХІТ вибив SkyUp, а Енергія розібралася з Ураганом.

Стартовий свисток першої фінальної гри прозвучить о 13.00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу ХІТ — Енергія:

Також додамо, що сьогодні, 8 червня, відбудеться перша гра у дуелі за третє місце, де зіграють SkyUp та Ураган.