Футзал

Базова дата наступної зустрічі команд — 15 червня.

ХІТ і Енергія зуміли виявити переможця другого матчу фіналу плей-оф української футзальної Екстра-ліги-2023/24 лише в серії пенальті.

Перша зустріч завершилася звитягою киян у додатковий час. Цього разу команди обмінялися голами в обох таймах, тоді як у додатковий час голів забито не було. У серії пенальті результативність львів'ян була гіршою.

ХІТ — Енергія 2:2 (4:3 по пен.)

Голи: Сухов, 17, Абакшин, 39 — Цілик, 5, Теряєв, 37

Фінальна серія, що триває до трьох перемог, переїжджає до Львова. Базова дата третього матчу — субота, 15 червня.

Нагадаємо, що о 16:00 за київським часом відбудеться друга зустріч у поєдинку за третє місце між Ураганом і SkyUp. У першому матчі за "бронзу" перемогу святкував Ураган.