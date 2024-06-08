Футзал

Відбувся перший матч фінальної дуелі чемпіонату України.

У першому матчі фіналу футзальної Екстра-ліги київський ХІТ здобув вольову перемогу над львівською Енергією з рахунком 5:2.

Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині зусиллями Романа Гураля, проте ще до перерви Ігор Чернявський зрівняв цифри на табло, забивши на 14 хвилині.

У другому таймі команди зіграли ще обережніше і лише на 28 хвилині результативним ударом у складі киян відзначився Олександр Педяш. Коли здавалося, що все йде до перемоги ХІТа з мінімальною перевагою, Енергія змогла реалізувати свій шанс — за хвилину до кінця основного часу забив Ігор Марциняк.

У додатковому часі ХІТ діяв агресивніше і вже на другій хвилині Артур Подлюк вивів киян уперед. Потім наприкінці тайму Володимир Буньо отримав червону картку за грубий підкат. Це дало додатковий імпульс киянам, які забили ще два голи, авторами яких стали Педяш, який оформив дубль, та Олег Легендзевич, який зрізав м'яч у власні ворота.

Таким чином, ХІТ отримав першу перемогу у фінальній серії, яка продовжиться завтра, 9 червня, о 13:00 за Києвом.

Нагадаємо, що сьогодні о 16:00 стартує дуель за третє місце в чемпіонаті України, де зіграють Ураган і SkyUp. На Football.ua буде доступна онлайн-трансляція матчу.

ХІТ - Енергія 5:2 (після додаткового часу)

Голи: Чернявський, 14, Педяш, 28, 47, Подлюк, 42, Легендзевич, 47 (автогол) – Гураль, 9, Марциняк, 39.