Футзал

Дивіться третю гру фіналу Екстра-ліги на Football.ua.

Сьогодні,15 червня, відбудеться третій матч фіналу футзальної Екстра-ліги, у якому зустрінуться львівська Енергія та київський ХІТ.

Наразі київська команда веде у серії з рахунком 2:0. У першій грі ХІТ обіграв Енергію з рахунком 5:2, а другий матч закінчився серією пенальті на користь киян – 4:3.

Стартовий свисток, можливо, фінальної гри прозвучить о 13.00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Енергія — ХІТ:

Також додамо, що сьогодні, 15 червня, відбудеться третя гра у дуелі за третє місце, де зіграють Ураган та SkyUp. Наразі рахунок 2:0 на користь команди з Івано-Франківська.