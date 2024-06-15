Футзал

Іванофранківці впевнено здобули бронзу.

Івано-франківський Ураган впевнено переміг київський SkyUp у третьому матчі серії за бронзу Екстра-ліги України з футзалу.

Поєдинок завершився із рахунком 5:3. Загальний рахунок у серії 3:0 на користь Урагана.

SkyUp (Киів) — Ураган (Івано-Франківськ) 3:5

Голи: Тменов 5, Шотурма (аг) 8, Щериця 40 — Грицина 6, Приходько 18, Шотурма 20, Ткачук 31, Фаренюк 36.

Також, сьогодні, ХІТ став дворазовим чемпіоном України з футзалу після завойованого титулу минулого сезону.