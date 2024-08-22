Футзал

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Сьогодні, 22 серпня, збірна України стартує на міжнародному турнірі у Португалії у рамках підготовки до чемпіонату світу, який відбудеться у вересні-жовтні.

Сьогодні команда Олександра Косенка зіграє проти Коста-Рики. Матч розпочнеться о 22:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Коста-Рика — Україна:

12 серпня збірна України розпочала збори в Ужгороді. На турнірі у Португалії суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Коста-Рики, Куби та господарів (усі чотири колективи є учасниками ЧС-2024). Після цього наша збірна прибуде в Боснію і Герцеговину, де зіграє ще два товариські матчі.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко (Аврора), Олександр Сухов (ХІТ), Кирило Ципун (П’яст), Олександр Сіріцький (Ураган).

Польові гравці: Ігор Корсун (Осасуна Магна), Петро Шотурма (Ураган), Євгеній Жук, Андрій Мельник, Даниіл Абакшин, Ігор Чернявський, Олександр Педяш (усі — ХІТ), Микола Микитюк (Кордоба), Ростислав Семенченко (Аврора), Михайло Зварич (Енергія), Назар Швед, Артем Фаренюк (обидва — Євробус).