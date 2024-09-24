Футзал

Керманич збірної України з футзалу дав свій коментар після матчу ЧС-2024.

Футзальна збірна України під керівництвом Олександра Косенка здолала Нідерланди в 1/8 фіналу плей-оф чемпіонату світу-2024 в Узбекистані.

Головний тренер "синьо-жовтих" висловився щодо результату поєдинку:

"Дуже відповідальний матч. Можливо, десь не дуже видовищний вийшов, але надзвичайно напружений. Я дякую хлопцям, які витримали цей тиск Чемпіонату світу. Було дійсно дуже важко. Нідерланди дуже міцна та хороша команда, але дуже добре, що ми проявили характер. Це дуже важливо для майбутнього", — передає слова спеціаліста офіційний сайт АФУ.

Косенко також відповів, наскільки психологічно важливою була відповідь на пропущений гол.

"Для нас це було дійсно важливим. Оскільки в попередніх матчах після пропущеного м'яча відразу просідали та пропускали, або просто допускали моменти біля своїх воріт. Але дуже добре, що сьогодні ми й цей удар витримали. Це важливо, як для результату, так і для нашої команди на майбутнє", — сказав він.

Нагадаємо, у чвертьфіналі (29 вересня) Україні протистоятиме переможець пари Іспанія — Венесуела (25 вересня, 15:30 за Києвом).