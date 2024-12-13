Футзал

Українці забили сім голів та не пропустили жодного.

Збірна України з футзалу успішно стартувала у відбірному етапі чемпіонату Європи 2026 року, розгромивши Кіпр із рахунком 7:0.

У складі "синьо-жовтих" дублями відзначилися одразу троє гравців — Корсун, Микитюк та Фаренюк, а ще один м'яч на рахунку Абакшина.

У наступному турі Україна зіграє проти Румунії, яка напередодні розбила Німеччину (6:0). Гра пройде 17 грудня о 19:00 за Києвом.

Кіпр — Україна 0:7

Голи: Корсун, 7, 27, Микитюк, 8, 34, Фаренюк, 11, 25, Абакшин, 12.

Кіпр: Псілогеніс (Стіліану, 27) — Кулумбріс, Куллупас, Ціцос, Савва; Лакуфіс, Н. Ель Кембе, Ніколаїдіс, Папаспіру, Т. Ель Кембе, Крекос, Кіціу, Іоанну.

Україна: Савенко — Абакшин, Зварич, Корсун, Семенченко; Сухов, Швед, Жук, Микитюк, Мельник, Чернявський, Фаренюк, Лебідь, Первєєв.