Футзал

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Кіпром.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував перемогу своєї команди у відбірному матчі Євро-2026 проти Кіпру (11:1).

"Ставили завдання перемогти, отримати додаткову впевненість, пограти для глядачів та, перш за все, для себе, у задоволення. Якщо усе виходить, то треба грати до кінця та продовжувати, не зупинятися.

Всі добре зіграли. Ми, звісно, переглянемо гру, без помилок не буває. Всі молодці. Грали з натхненням та самовіддачею. Це найголовніше. Один за одного, як то кажуть", — сказав Косенко в інтерв'ю прес-службі АФУ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Кіпр.