Футзал

Клуб з Івано-Франківська шукає нового власника.

Футзальний клуб з Івано-Франківська – Ураган, шукає нового власника для продовження своєї історії та виступів в Екстра-лізі.

"Офіційно: НФК Ураган у пошуках нового власника для продовження своєї історії. У зв’язку з об’єктивними обставинами, багаторічний титульний партнер НФК Ураган наразі не має змоги й надалі фінансово підтримувати клуб. Значна частина ресурсів спрямовується на допомогу країні в умовах повномасштабної війни, що є пріоритетом у цей важкий час.

НФК Ураган щиро дякує своєму генеральному партнеру за роки співпраці, підтримки, віри та довіри. Саме завдяки цій підтримці клуб зміг пройти важливий шлях становлення та якісного розвитку, здобути гучні перемоги та прославити наше місто як на всеукраїнському рівні так і на міжнародній арені.

НФК Ураган продовжує свою місію — розвивати український спорт, виховувати молодь і дарувати вболівальникам емоції, що об’єднують. Ми прагнемо не лише писати нові сторінки в історії клубу, а й продовжувати формувати славну футзальну спадщину Івано-Франківська, прославляючи наше місто.

Сьогодні клуб опинився в надзвичайно складному становищі. Ми боремося за його майбутнє та прагнемо зберегти не лише команду, а й цілу спортивну традицію, яку разом будували роками. Саме тому ми відкриті до нової співпраці та оголошуємо про пошук генерального партнера, а також партнерів, які готові долучитися до подальшої історії Урагана — історії, що триває попри всі виклики.

Віримо, що разом зможемо розвивати та популяризувати спортивний бренд нашого міста – Ураган!", — сказано у заяві прес-служби клубу.

Додамо, що Ураган є дворазовим чемпіоном України, чотириразовим володарем Кубка та переможцем Кубка ліги.

За підсумками минулого сезону Ураган посів шосте місце у регулярному чемпіонаті, після чого поступився Соколу у чвертьфіналі плей-оф.

Раніше повідомлялося, що ХІТ — чемпіон футзальної Екстра-ліги.