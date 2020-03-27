Германия

Новые даты матчей Саарбрюкен — Байер и Бавария — Айнтрахт Ф пока не определены.

Немецкий футбольный союз решил перенести полуфинальные матчи Кубка Германии — сообщил официальный сайт организации.

Матч Бавария — Айнтрахт Ф и Саарбрюкен — Байер должны были пройти 21 и 22 апреля соответственно, однако все турниры с участием команд, представляющих немецкие лиги с третьей и ниже (Саарбрюкен представляет Регионаллигу — четвертый дивизион) уже запрещены до 30 апреля, а в ближайшее время ожидается такое же решение по первой и второй бундеслигах.

Новые даты полуфиналов будут назначены в зависимости от развития ситуации с пандемией в стране.

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