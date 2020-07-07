Германия

Football.ua запускает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберает лучший состав главных клубов Европы.

В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучших тренерах Баварии. Из поколения в поколение мюнхенцы имели в своем составе мастеровитых футболистов, которые не были обделены талантом, но собрать их в команду удавалось лишь при наличии выдающегося тренера. Именно менеджеры создали из Баварии ту машину, которая стала грандом немецкого и мирового футбола.

Ранее мы уже обсудили лучших игроков в истории Баварии на позиции голкипера, защитника, полузащитника и нападающего.

Редакция Football.ua остановила свой выбор на трех специалистах, в число которых вошли Удо Латтек, Оттмар Хитцфельд и Юпп Хайнкес.

Удо Латтек

Создатель легендарной команды Баварии начала 70-х, которая олицетворяла собой "Золотую эру" мюнхенского футбола. Историю мюнхенской команды в принципе можно поделить на до и после Латтека. Удивительно, но Удо не был ни опытным тренером, ни выдающимся игроком. Он оказался во главе "красных" в возрасте 34 лет, до этого работая лишь помощником менеджера сборной ФРГ. Тогдашнее руководство баварцев с подачи самих игроков сделало ставку на молодого наставника и не прогадало.

Латтек принялся укреплять Баварию. К имеющимся звездам в лице Герда Мюллера, Франца Беккенбауэра, Зеппа Майера и Ханса-Георга Шварценбека, он пригласил Ули Хенесса и Пауля Брайтнера, окончательно сформировав ту самую легендарную команду, которая положила начало гегемонии "красных" на внутренней и международной арене.

В то время мюнхенцы вели отчаянную борьбу за серебряную салатницу с Боруссией из Менхенгладбаха, и если в первые два сезона при Латтеке баварцы занимали вторые места, то с сезона-1971/72 слаженный коллектив Удо взобрался на вершину немецкого футбола, оформив три чемпионства ФРГ кряду, а в 1974 году тренер привел Баварию к первому в их истории Кубку европейских чемпионов. Покинув свой пост в 1975 году, Латтек оставил по себе настоящий гранд, который в последующие два сезона вновь завоевывал главный европейский трофей.

Но на этом история легендарного менеджера и "красных" не завершилась. В 1983-м Удо вернулся на свой пост спустя восемь лет, и его каденция вновь была очень успешной — три чемпионства подряд, начиная с 1985 года. Но проигранный финал Кубка европейских чемпионов в 1987 поставил точку на пребывании Латтека в мюнхенской команде.

Оттмар Хитцфельд

Во многом уникальный для немецкого футбола тренер, который сумел добиться грандиозного успеха как с дортмундской Боруссией, так и с Баварией. И дело даже не в том, что он становился победителем Бундеслиги с обеими коллективами — специалист также сумел привезти Кубок Лиги чемпионов как в Дортмунд, так и в Мюнхен. Оттмар провел на Вестфалене шесть сезонов, что не помешало ему после этого стать одним из самых титулованных менеджеров на Альянц Арене.

В 1998 году Хитцфельд подписал контракт с Баварией и тут же добыл золото чемпионата, оторвавшись от ближайшего оппонента на 15 очков. Без раскачки менеджер сумел вновь установить гегемонию мюнхенской команды на внутренней арене, добыв еще два чемпионства кряду в 2000-м и в 2001 году, а также завершив триумфом в Бундеслиге сезон-2002/03.

Не менее интересная карьера получилась у Оттмара и на международной арене. В свой дебютный сезон в стане "красных" тренер вывел Баварию в финал Лиги чемпионов в 1999 году, где его команда на последних минутах эпично уступила Манчестер Юнайтед, но спустя два года реабилитировался, завоевав для мюнхенских болельщиков столь желанный трофей, которого они не видели уже 25 лет.

В 2004 году Хитцфельд покинул Баварию, три года находясь на отдыхе (к слову, в 2006 году тренера приглашало киевское Динамо), но уже в посреди сезона-2006/07 "красные" позвали тренера спасать команду. Кое-как завершив сезон, Хитцфельд вернул баварцев на первое место в следующем году, добавив к тому же свой третий Кубок Германии. В июне 2008 года Оттмар окончательно покинул Мюнхен.

Юпп Хайнкес

"Палочка-выручалочка" для Баварии, и еще более уникальный тренер в истории "красных". Свой путь в качестве тренера Хайнкес начал в своей родной Боруссии М, но успеха с Гладбахом он не добился, а уже в 1987 году Юпп подписал свой первый (как оказалось, далеко не последний) контракт с мюнхенцами, добыв за четыре года работы два чемпионства и Суперкубок Германии. Затем тренер отправился работать в Европу с переменным успехом.

В 2009 году Хайнкес вернулся на тренерскую скамью "красных" в качестве исполняющего обязанности главного тренера, но, проработав два месяца, уступил место Луи ван Гаалу, а сам подписал соглашение с Байером, приведя Леверкузен к серебру Бундеслиги.

В 2011 году состоялось третье пришествие Юппа на Альянц Арену. И если в первом своем сезоне мюнхенцы по всем статьям проиграли Боруссии Д, как в Кубке, так и в чемпионате, добавив тяжелое домашнее поражение в финале Лиги чемпионов в 2012 году, то следующий сезон стал бенефисом Хайнкеса, и лучшим в современной истории Баварии. "Красные" оформили "золотой хет-трик", обыграв Дортмунд в решающем матче Лиги чемпионов, став чемпионом страны и оформив Кубок Германии. После этого менеджер объявил о завершении карьеры.

Но не тут-то было. Неудачная каденция Карло Анчелотти в Мюнхене вынудила руководство в октябре 2017 года вновь обратиться к отдыхающему на пенсии Юппу. На тот момент 72-летний специалист согласился в четвертый (!) раз стать во главе баварцев, и выдал очередной успешный сезон. Команда завоевала серебряную салатницу, оторвавшись от ближайшего конкурента на 21 очка, а Хайнкес по итогам сезона наконец ушел на покой.

Редакция Football.ua считает, что возглавить символическую сборную Баварии должен Удо Латтек.

Теперь же выбор за нашими читателями. Кто должен главным тренером легендарного состава Баварии?