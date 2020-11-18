Лига наций

Защитник сборной Боснии и Герцеговины пропустит матч против Италии.

Сеад Колашинац получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает пресс-служба сборной Боснии и Герцеговины.

Из-за заражения 27-летний защитник пропустит поединок шестого тура группового этапа Лиги наций против Италии.

Также футболист может пропустить поединок против Мольде в рамках Лиги Европы, который состоится менее чем через две недели.

Напомним, что ранее положительный тест на коронавирус сдал Сергей Милинкович-Савич.