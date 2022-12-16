Німеччина

Лише нещодавно він розпочав індивідуальні тренування після травми.

Сенегальский правий захисник Буна Сарр, який приєднався до Баварії у жовті 2020 року, виставлений мюнхенський клубом на трансфер.

Втім, як повідомляє німецьке видання Kicker, знайти варіант для футболіста є проблемою — бажаючих купити гравця на ринку наразі нема.

Відзначимо, що у вересні Сарр переніс операцію на коліні і кілька днів тому розпочав індивідуальні тренування. У нинішньому сезоні екс-гравець Меца і Марселя на полі ще не з'являвся.