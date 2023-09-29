Німеччина

Німецькі функціонери вже прокоментували свої дії.

Члени Виконавчого комітету УЄФА Ганс-Йоахім Ватцке (генеральний директор дортмундської Боруссії) і Карл-Гайнц Румменігге (член наглядової ради Баварії) були серед тих, хто підтримав рішення щодо допуску до змагань російських збірних U-17, передає німецьке видання SportBILD.

Ватцке та Румменігге підтвердили, що підтримали рішення, а також пояснили, чому зробили це, акцентувавши увагу на "невинних дітях".

"Діти — жертви війни. Вони невинні та потребують захисту, вони аж ніяк не несуть відповідальності за цю війну, і не слід додатково їх карати", — заявив Румменігге.

Ватцке зазначив, що підтримка цього рішення не є послабленням їхньої "непримиренної позиції" щодо рф, а навпаки, так як дорослі команди, як і раніше, відсторонені від участі.

"Тут йдеться про дітей, які не причетні до цієї огидної війни і у яких ще не пропрацьована політична воля", — сказав він.

Нагадаємо, 26 вересня Виконавчий комітет УЄФА вирішив допустити до змагань російські збірні до 17 років.