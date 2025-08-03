Німеччина

Почесний президент Баварії отримав ушкодження неподалік Бонна, його стан стабільний.

Почесного президента мюнхенської Баварії Улі Хенесса терміново госпіталізували після інциденту, що стався під час благодійного турніру з гольфу неподалік Бонна.

Як повідомляє Bild, 73-річний функціонер міг отримати травму вени, через що на місце викликали швидку допомогу.

На заході також був присутній президент Баварії Герберт Хайнер. Медики оперативно доставили Хенесса до лікарні, де йому надали необхідну допомогу. Стан колишнього чемпіона світу 1974 року оцінюється як стабільний.

Очікується, що найближчим часом з’являться оновлені дані про його здоров’я.