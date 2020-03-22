Италия

Теперь футбольному руководству Италии предстоит убедить не торопиться завершать карантин Наполи.

В связи не ослабевающим развитием пандемии COVID-19 в Италии изменил свое отношение к возобновлению командных тренировок президент Лацио Клаудио Лотито — сообщил официальный сайт "орлов".

Первая тренировка Лацио после карантина, назначенная на понедельник, 23 марта, перенесена на неопределенный срок.

Тем временем Наполи пока не отказался от критикуемой всеми идеи возобновить тренировки в среду, 25 марта.

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