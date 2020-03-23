Италия

Вице-чемпион Италии стал последней командой Серии А, которая отказалась от идеи начать занятия в марте.

Здравый смысл возобладал, и руководство Наполи отменило решение возобновить тренировки в среду, 25 марта.

"Все занятия приостановлены на неопределенное время, – говорится в официальном пресс-релизе "партенопеев". – Дата возобновления тренировок будет определена в зависимости от развития ситуации с распространением COVID-19".

На момент публикации новости число заболевших в Италии составляло 63 927 человек, 6 077 из которых не выжили.

Единственной командой из пяти ведущих чемпионатов Европы, приступившей к тренировкам, является Вольфсбург.

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