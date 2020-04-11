Италия

Тренер Ромы Паулу Фонсека запланировал тактические изменения.

Паулу Фонсека надеется, что вскоре команда начнет тренироваться в обычном режиме и анонсировал будущие изменения в тактических схемах.

"Я надеюсь, что мы скоро вернемся на базу в Тригории и начнем подготовку к возобновлению сезона, – цитирует тренера Ромы Gazzetta dello Sport. – Практически все игроки находятся в хорошей форме, так что нужен только сигнал об окончании паузы, чтобы приступить к подготовке".

"Я собираюсь немного изменить тактический рисунок. В Италии многие команды играют в три защитника, и у них неплохо получается. Хочу попробовать, как такой вариант выйдет у нас".

Ранее сообщалось, что сезон-2019/20 может возобновиться в Италии 31 мая.

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