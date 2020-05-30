Италия

Однако смогут получить эти деньги, если удержатся в Серии А.

Все игроки и тренеры первой команды, а также спортивный директор Лечче приняли решение отказаться от месячной зарплаты, чтобы помочь клубу пережить экономические трудности, связанные с пандемией коронавируса — сообщил официальный сайт "джаллоросси".

При этом согласовано, что если по итогам сезона Лечче сохранит прописку в Серии А, пожертвованная зарплата будет выплачена в качестве премии.

В настоящий момент Лечче, занимающий 18-е место, находится в зоне вылета, однако уступает Дженоа лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что Серия А возобновится 19 июня перенесенным матчем 25-го тура Аталанта — Сассуоло.