Football.ua подвел итоги голосования пользователей в выборе лучшего состава туринцев за всю историю.
Алессандро Дель Пьеро, getty images
01 июня 2020, 11:00
Первый этап нового проекта Football.ua "Лучшие в истории" подошел к концу. По его итогам, редакция и пользователи сайта составили сборную лучших игроков "бьянконери" за всю историю. Выбор посетителей и администраторов сайта в большей степени совпал, но были и различия, которые вызвали споры.
Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.
Наибольшие споры у пользователей сайта вызвала позиция атакующего полузащитника, борьбу за которую выиграл с минимальным перевесом выиграл Мишель Платини.
Состав лучших игроков Ювентуса по версии редакции Football.ua:
Главный тренер: Джованни Трапаттони
Состав лучших игроков Ювентуса по версии читателей Football.ua:
Главный тренер: Марчелло Липпи
Взгляды редакции и наших читателей разошлись в нескольких позициях. Во-первых, пользователи проголосовали за Антонио Конте в качестве лучшего опорного полузащитника, в то время как редакция отдала предпочтение Джузеппе Фурино.
Также возникли разногласия при выборе атакующих игроков. И если Алессандро Дель Пьеро и Роберто Баджо мы избрали единогласно, то читатели предпочли третьим в атаке видеть Давида Трезеге, нежели Джампьеро Бониперти.
И наконец, тренером символической команды пользователи выбрали Марчелло Липпи. Редакция остановила свой выбор на Джованни Трапаттони.