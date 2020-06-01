Италия

Football.ua подвел итоги голосования пользователей в выборе лучшего состава туринцев за всю историю.

Первый этап нового проекта Football.ua "Лучшие в истории" подошел к концу. По его итогам, редакция и пользователи сайта составили сборную лучших игроков "бьянконери" за всю историю. Выбор посетителей и администраторов сайта в большей степени совпал, но были и различия, которые вызвали споры.

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Наибольшие споры у пользователей сайта вызвала позиция атакующего полузащитника, борьбу за которую выиграл с минимальным перевесом выиграл Мишель Платини.

Состав лучших игроков Ювентуса по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: Джованни Трапаттони

Состав лучших игроков Ювентуса по версии читателей Football.ua:

Главный тренер: Марчелло Липпи

Взгляды редакции и наших читателей разошлись в нескольких позициях. Во-первых, пользователи проголосовали за Антонио Конте в качестве лучшего опорного полузащитника, в то время как редакция отдала предпочтение Джузеппе Фурино.

Также возникли разногласия при выборе атакующих игроков. И если Алессандро Дель Пьеро и Роберто Баджо мы избрали единогласно, то читатели предпочли третьим в атаке видеть Давида Трезеге, нежели Джампьеро Бониперти.

И наконец, тренером символической команды пользователи выбрали Марчелло Липпи. Редакция остановила свой выбор на Джованни Трапаттони.