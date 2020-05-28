Италия

Football.ua продолжает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

В заключительном материале о "бьянконери" мы поговорим о самых выдающихся тренерах в истории клуба (напомним, что ранее мы уже рассказывали о легендарных голкиперах, защитниках, полузащитниках и нападающих Юве). Вне зависимости, насколько силен состав команды, во главе конечного успеха всегда будет стоять тренер, который создает из звезд единый коллектив. Ювентусу повезло иметь в своих рядах специалистов, которые сделали из клуба гранд итальянского и европейского футбола.

Окончательный выбор редакции на пост номинального лучшего тренера в символической команде туринцев пал на Марчелло Липпи, Джованни Трапаттони и Антонио Конте.

Джованни Трапаттони

Ювентусу надо отдать должное. Туринцы никогда не боялись давать шанс молодым тренерам и игрокам, за что в конечном итоге получали большую выгоду. История с Трапаттони шла по подобному сценарию. "Бьянконери" пригласили специалиста в 1976 году, и на тот момент опыт работы 37-летнего Джованни заключался лишь в краткосрочной работе в родном Милане, в котором каких-либо значительных успехов он не достиг.

Тем не менее, вера в молодого менеджера начала приносить свои плоды уже на следующий сезон, когда Ювентус стал чемпионом Италии, а на европейской арене стал обладателем Кубка УЕФА. Далее трофеи "старой синьоры" лишь продолжали множиться. Первая каденция Трапаттони в Юве завершилась через десять лет, в 1986 году, и в этот период туринцы были, пожалуй, главной силой в итальянском футболе.

Всего за свою десятилетнюю работу Джованни добыл для клуба шесть побед в Серии А, два Кубка Италии, Кубок европейских чемпионов, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА и Международный кубок. Отдельная заслуга тренера заключалась в воспитании целого "золотого" поколения итальянских футболистов — Дино Дзофф, Паоло Росси, Гаэтано Ширеа, Марко Тарделли, Клаудио Джентиле и многие другие. Именно игроки Ювентуса составляли костяк сборной Италии, которая одержала победу на Мундиале-1982.

В 1986 году Трапаттони покинул Турин, чтобы начать работу с Интером, где он также добился большого успеха, добыв первую за девять лет победу в Серии А и первый международный трофей. В свою очередь, результаты Юве упали, и Джованни вновь вернулся в команду. За три сезона поправить результаты на внутренней арене так и не удалось, но в 1993 он добавил в коллекцию еще один Кубок УЕФА.

Марчелло Липпи

Путь Липпи очень напоминает путь Трапаттони. Именно Марчелло пригласили в команду в 1994 году на место бывшего специалиста, чтобы тот наконец решил проблему в чемпионством в Серии А, которого Ювентус не мог достичь уже практически десять лет. Примечательно, что хоть Липпи был значительно опытнее Трапаттони перед прибытием в Турин, но каких-либо трофеев он также не завоевывал, а оказался в стане "бьянконери" лишь в результате смены руководства клуба.

Как бы там ни было, тренер и команда нашли друг друга, и в середине 90-х простой Ювентуса завершился — несмотря на скептические прогнозы, Липпи завершил свой первый сезон в качестве победителя Серии А, еще и вдобавок завоевал Кубок Италии. В сезоне-1995/96 Юве уступил первенство Милану, но второй раз в истории одержал победу в Лиге чемпионов. К слову, два последующих года "бьянконери" вновь доходили до финала, но победить не удалось.

За свои пять лет в Турине, Липпи собрал выдающуюся команду, в которой играли Зидан, Конте, Феррара, дель Пьеро и многие другие, и перед тем, как покинуть клуб в 1999 году, Марчелло добавил в копилку титулов два Суперкубка Италии, два чемпионства, Суперкубок УЕФА и Международный кубок. Затем, по примеру Трапаттони, алленаторе отправился в Интер.

Тем не менее, Липпи провел в Милане лишь один неудачный сезон, а следующим местом работы вновь стал Ювентус. И вновь успешно. Проработав до 2004 года, специалист за три сезона дважды выигрывал Серию А, завоевал два Суперкубка, и в 2003 году вновь дошел до финала Лиги чемпионов, где команда проиграла Милану.

Антонио Конте

Многие могут сказать, что место Конте должен занять, к примеру, Массимилиано Аллегри, на чью пятилетнюю каденцию пришлась львиная доля всех трофеев клуба в современной истории. Но именно Конте — это созидатель современного Ювентуса, который единолично уже восьмой год кряду доминирует на внутренней арене. Именно Антонио сумел прервать трофейную засуху клуба, которая продлилась девять лет (если не считать два отобранных чемпионства и победу в Серии В).

Тренер принял Ювентус после неудачной работы Луиджи Дельнери, и начал демонстрировать результат без малейшей раскачки, вернув туринцев на пьедестал Серии А, завершив розыгрыш без единого поражения в чемпионате. В последующие два года Конте лишь развил и укрепил гегемонию "бьянконери" на внутренней арене, добавив в актив два чемпионства и два Суперкубка Италии.

Антонио провел в Ювентусе всего три сезона, чего хватило для того, чтобы утвердить "старую синьору", как главную силу в современном итальянском футболе. Конечно, Аллегри удалось этот успех развить, но был бы он возможен без работы Конте? Вряд ли. Менеджер пришел в 2011 году, будучи легендой в качестве игрока, а ушел в 2014, став еще и легендарным для "бьянконери" тренером.

Редакция Football.ua считает, что возглавить Ювентус в символической сборной должен Джованни Трапаттони.

Теперь выбор за нашими читателями. Кого можно считать самым выдающимся тренером в истории клуба?