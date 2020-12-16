Италия

Football.ua представляет анонс матча 12-го тура чемпионата Италии.

В 13-м туре Серии А между собой встретятся преследующие лидера чемпионата Интер и Наполи, отстающие от Милана на три и четыре очка соответственно.

Интер — Наполи

Среда, 16 декабря, 21:45. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Давиде Масса. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

После того, как Интер опозорился в Лиге чемпионов, команде Антонио Конте потребуется немало времени и сил, чтобы как-то оправдаться в глазах болельщиков. И первым шагом (победа в прошлом туре над Кальяри была не плоха, но калибр соперника не тот) к примирению между тифози и футболистами и тренером должен стать поединок против Наполи.

И здесь дело даже не в принципиальности извечного противостояния севера и юга Италии, а в том, что "змеи" и "ослики" занимают соседние строчки в турнирной таблице и являются главными (на данный момент) преследователями Милана, неожиданно угнездившегося на вершине.

У Наполи дело с душевными травмами обстоит проще. Дженнаро Гаттузо финишировал со своей командой на первом месте в групповом раунде Лиги Европы и теперь с чувством выполненного долга может сосредоточиться на Серии А.

Кстати, сам Гаттузо считает, что его нынешний соперник получил преимущество, так быстро вылетев из еврокубков, поскольку теперь может сконцентрироваться на чемпионате, и тренер Наполи (если ему поверить на слово) видит именно Интер фаворитом Серии А.

В отличие от Наполи, где из серьезных потерь можно назвать только Осимхена, а самой сложной проблемой для Гаттузо будет кому доверить место в воротах — Оспине или Мерету, потери Конте более существенные. Не сыграют Хакими, Пинамонти, Весино, Видаль, Наингголан, и по-прежнему остается неопределенной роль в команде Эриксена.

Интересные факты

- Команды провели между собой 159 поединков во всех турнирах: 69 побед Интера, 41 ничья и 49 побед Наполи.

- В Серии А Интер и Наполи встречались в Милане 75 раз: 49 побед хозяев, 17 ничьих и 9 побед гостей.

- В минувшем сезоне матч Интер — Наполи завершился со счетом 2:0.

- Интер забивает не менее трех мячей в последних четырех матчах Серии А.

- Наполи забивает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.

- Победная серия Интера в чемпионате составляет 4 матча.

- Победная выездная серия Наполи в чемпионате составляет 3 матча.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Пинамонти, Весино, Хакими, Наингголан, Видаль — Осимхен, Хисай.