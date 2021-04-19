Италия

Нынешний чемпионат Италии участники Суперлиги завершат в нормальном режиме.

Федерация футбола Италии постановила, что все возможные сакции против Ювентуса, Милана и Интера, соблазнившихся участием в Суперлиге, если и будут применяться, то со следующего сезона.

По мнению президента Федеркальчо Габриэле Гравины, все изменения в мировом футбольном хозяйстве должны происходить под руководством ФИФА и УЕФА и учитывать интересы всех заинтересованных сторон. "Экстремизм" в данном аспекте недопустим — цитирует президента официальный сайт федерации.

В то же время Гравина заверил, что поддержит все санкции, наложенные на "сепаратистов", но не приемлет призывы изгнать Ювентус, Интер и Милан уже сейчас.

Сезон-2020/21 будет завершен в штатном режиме.

Ранее УЕФА наложил вето на участие игроков из клубов Суперлиги в национальных сборных.