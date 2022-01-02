Италия

Команду Жозе Моуриньо ждут встречи с Миланом и Ювентусом.

Рома на своем официальном сайте сообщила, что два привитых футболиста заразились коронавирусом.

"Клуб может подтвердить, что после последнего раунда тестирования с участием основного состава после недавнего зимнего перерыва два игрока сдали положительные тесты на коронавирус COVID-19.

Соответствующие органы здравоохранения были немедленно проинформированы. Игроки, которые были вакцинированы, чувствуют себя хорошо и начали отбывать карантин дома", — сказано в заявлении "волков".

Отметим, что уже на следующей неделе Рома проведет два важнейших матча в итальянской Серии А против Милана и Ювентуса. Матчи запланированы на 6 и 9 января.

После 19 игр Рома набрала 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.