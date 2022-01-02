Команду Жозе Моуриньо ждут встречи с Миланом и Ювентусом.
Игроки Ромы, Getty Images
02 января 2022, 16:20
Рома на своем официальном сайте сообщила, что два привитых футболиста заразились коронавирусом.
"Клуб может подтвердить, что после последнего раунда тестирования с участием основного состава после недавнего зимнего перерыва два игрока сдали положительные тесты на коронавирус COVID-19.
Соответствующие органы здравоохранения были немедленно проинформированы. Игроки, которые были вакцинированы, чувствуют себя хорошо и начали отбывать карантин дома", — сказано в заявлении "волков".
Отметим, что уже на следующей неделе Рома проведет два важнейших матча в итальянской Серии А против Милана и Ювентуса. Матчи запланированы на 6 и 9 января.
После 19 игр Рома набрала 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.