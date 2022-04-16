Италия

Каталонці хочуть підписати аргентинського форварда.

Барселона розглядає різні варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" знову хочуть підписати нападаючого Інтера Лаутаро Мартінеса.

Цього сезону аргентинець зіграв 41 матч за Інтер у всіх турнірах, у яких зумів забити 17 м'ячів, а також віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, що раніше Інтер назвав ціну на Мартінеса для Ліверпуля та Атлетіко.