Италия

Футболісти будуть шукати собі нові клуби.

Міланський Інтер, який за підсумками сезону-2021/22 зайняв друге місце у Серії А, бажає розпрощатися з цілим рядом гравців.

Як повідомляє журналіст та інсайдер Ніколо Скіра, у листі "на вихід" керівництва клубу знаходяться сім футболістів.

Іонуц Раду, Андреа Ранокк’я, Олександр Голаров, Матіас Весіно, Артуро Відаль, Феліпе Кайседо та Алексіс Санчес можуть розпочинати пошуки нових клубів.

Артуро Відаль отримав пропозицію перейти у Фламенго. Матіасом Весіно цікавиться римський Лаціо.