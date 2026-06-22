Італія

Колишній капітан Мілана розчарувався у грецькому чемпіонаті та налаштований знову виступати в Серії А.

Одразу три італійські клуби готові поборотися за колишнього капітана Мілана Давіде Калабрію. Він розчарувався в грецькому чемпіонаті, де виступав за Панатінаїкос, і готовий повернутися до Серії А.

Його запрошують до себе Кальярі, Лаціо та Болонья. Конкретика пропозицій поки не розкривається, уточнює Sport Mediaset.

Зазначимо, що в Болоньї Калабрія вже виступав і навіть допоміг цьому клубу у 2025 році виграти фінал Кубка Італії, перегравши в головному матчі Мілан.

У складі останнього він досяг більшого — зокрема й славної перемоги в чемпіонаті Італії у 2022 році.