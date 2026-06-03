Іспанія

Колишній капітан Мілана Давіде Калабрія може знову виступати в Серії А після нетривалого етапу кар'єри в чемпіонаті Греції.

Колишній капітан Мілана Давіде Калабрія невдовзі може повернутися до італійського чемпіонату після не дуже тривалого періоду в грецькій Суперлізі. Повернути його до Серії А має намір керівництво Кальярі, який зміг зберегти своє місце у вищій лізі італійського футболу й наразі потребує підсилення складу.

Контакти з афінським Панатінаїкосом щодо можливого придбання Калабрії вже ініційовано, уточнює авторитетний італійський журналіст Джанлука ді Марціо.

Нагадаємо, що останнім клубом Калабрії в Італії була Болонья, у якій він провів частину сезону-2024/25.

Раніше повідомлялося, що Панатінаїкос обрав Неструпа головним тренером.