Колишній капітан Мілана Давіде Калабрія може знову виступати в Серії А після нетривалого етапу кар'єри в чемпіонаті Греції.
Давіде Калабрія, Getty Images
03 червня 2026, 12:12
Колишній капітан Мілана Давіде Калабрія невдовзі може повернутися до італійського чемпіонату після не дуже тривалого періоду в грецькій Суперлізі. Повернути його до Серії А має намір керівництво Кальярі, який зміг зберегти своє місце у вищій лізі італійського футболу й наразі потребує підсилення складу.
Контакти з афінським Панатінаїкосом щодо можливого придбання Калабрії вже ініційовано, уточнює авторитетний італійський журналіст Джанлука ді Марціо.
Нагадаємо, що останнім клубом Калабрії в Італії була Болонья, у якій він провів частину сезону-2024/25.
Раніше повідомлялося, що Панатінаїкос обрав Неструпа головним тренером.