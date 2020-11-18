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Бывший президент УПЛ Томас Гримм прокомментировал ситуацию вокруг матча Швейцария — Украина.

Поединок Швейцария — Украина не состоялся из-за вспышки коронавируса у нашей команды. Теперь дело рассматривает УЕФА.

Бывший президент УПЛ Томас Гримм, который является швейцарцем, рассказал о ситуации изнутри. Гримм считает, что матч нужно было проводить.

"Первая информация от УЕФА появилась около 11:15. Сначала украинцы не могли поверить, потом появилось недоверие. Ответственные лица сразу начали искать возможные варианты решения. Например, вызвать команды U-21 из Северной Ирландии или U-20 из Украины. Где-то в 13.00 швейцарская сторона получила документ "о порядке действий относительно сборной Украины"", — приводит слова Гримма Blick.

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"Я в это время был с генеральным секретарем УАФ в гостинице Люцерна. Я тоже получил документ. Обоснованием принятой меры было предотвращение неконтролируемого распространения коронавируса".

Затем Гримма спросили, уверен ли он что украинцы соблюдали все карантинные нормы.

"Я не был в составе делегации, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Отмечу, что когда я был с представителями украинской делегации, все без исключения были в масках".

"Не могу понять решение главного врача Люцерна отправить сборную на карантин. Это не соразмерно. По сравнению с другими странами, в Швейцарии достаточно умеренные ограничения по сдерживанию пандемии. В большинстве кантонов все еще можно пойти в ресторан, в том числе в Люцерне. Теоретический риск для здоровья существовал для команд и сотрудников обеих делегаций, а не для населения".

"Опасности для населения Люцерна не было. Я просто спрашиваю себя: где больший риск заражения? В ресторане, где больше 100 гостей без тестов или на матче, где 22 проверенных человека?".

Гримм, несмотря на свой опыт, не знает, какое решение примет УЕФА.

"Могу только догадываться. Но этой дискуссии можно было избежать, если бы врач кантона Люцерн не принял ошибочное решение. Например, можно было перенести матч на 18 ноября и еще раз протестировать сборную Украины перед игрой. Если было бы 13 и больше здоровых футболистов – можно было бы играть.

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Насколько мне известно, есть два варианта. Техническое поражение для одной из команд или жребий. Любое решение будет несправедливым, ведь оно было принято не на поле. Возможно, матч перенесут на 2021-й. Может, в рамках подготовки к Евро-2021. На мой взгляд, у УЕФА нет ограничений, чтобы провести матч в следующем году. Это было бы самым справедливым спортивным решением".

Ранее директор сборной Швейцарии поставил под сомнение желание украинской стороны найти выход из ситуации.