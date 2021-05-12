Нидерланды. Новость
Революционное решение от федерации футбола страны.
Женская сборная Нидерландов, getty Images
12 мая 2021, 20:24
Королевский футбольный союз Нидерландов принял решение дать добро на выступления женщин вместе с мужчинами.
В одном из клубов девятого дивизиона провели тестирование целью которого было внедрить женщину и оценить возможность ее игры в мужском коллективе.
Тест был пройден успешно и женщины теперь смогут заявляться в любительские чемпионаты страны.
"Опираясь на результаты исследований, мы больше не видим причин держаться за старое правило. Мы отдаем предпочтение равенству и разнообразию.
Мы хотим, чтобы девушки и женщины нашли подходящее место в футбольном мире на основании своих качеств и амбиций" — сказал глава любительского футбола Нидерландов Ян Дирк ван дер Зее.
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