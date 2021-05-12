Нидерланды. Новость

Революционное решение от федерации футбола страны.

Королевский футбольный союз Нидерландов принял решение дать добро на выступления женщин вместе с мужчинами.

В одном из клубов девятого дивизиона провели тестирование целью которого было внедрить женщину и оценить возможность ее игры в мужском коллективе.

Тест был пройден успешно и женщины теперь смогут заявляться в любительские чемпионаты страны.

"Опираясь на результаты исследований, мы больше не видим причин держаться за старое правило. Мы отдаем предпочтение равенству и разнообразию.

Мы хотим, чтобы девушки и женщины нашли подходящее место в футбольном мире на основании своих качеств и амбиций" — сказал глава любительского футбола Нидерландов Ян Дирк ван дер Зее.

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