Нідерланди. Новина

Раннє вилучення Вермана стало фатальним для чемпіона.

Увечері 2 серпня в Ейндговені відбувся матч за Суперкубок Нідерландів, в якому зустрілися чемпіон країни сезону 2025/26 ПСВ та володар національного кубка АЗ Алкмар.

Поєдинок завершився переконливою перемогою гостей з рахунком 4:0. Ключовий епізод зустрічі стався вже на старті: на 9-й хвилині господарі поля залишилися в меншості. Півзахисник ПСВ Джої Верман отримав пряму червону картку за грубий фол, що повністю зруйнувало ігрові плани чемпіона.

Численною перевагою футболісти АЗ скористалися ще до перерви. На 25-й хвилині рахунок відкрив Мекс Мердінк. У другому таймі команда з Алкмара остаточно зняла всі питання щодо переможця, організувавши ще три взяття воріт: На 51 хвилині Бразилець Веслі Пататі подвоїв перевагу після вивіреної передачі Пеєра Копмейнерса.

Згодом Елайджа Дейкстра забив третій м'яч, довівши рахунок до розгромного. Ро-Занджело Дал впевнено реалізував пенальті, встановивши остаточний рахунок — 4:0.

Для АЗ Алкмар це лише другий Суперкубок Нідерландів в історії клубу. Рекордсменом турніру продовжує залишатися ПСВ (15).

ПСВ Ейдховен - АЗ Алкмар — 0:4

Голи: Мердінк, 25, Пататі, 51, Дейкстра, 58, Дал, 66 (пен)

Вилучення: Верман