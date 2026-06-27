Нідерланди. Новина

Після невдалого періоду в Жироні воротар може змінити клуб на правах оренди.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген найближчим часом може стати гравцем Аякса на правах оренди.

За інформацією джерел, амстердамський клуб розглядав кілька кандидатур на позицію воротаря, зокрема голкіпера Інтера Янна Зоммера, однак основним варіантом став саме німецький футболіст.

Другу половину минулого сезону тер Штеген провів в оренді у Жироні, куди перейшов у січні. Втім, голкіпер зіграв лише два матчі, після чого отримав травму підколінного сухожилля. Через ушкодження він не потрапив до заявки збірної Німеччини на чемпіонат світу-2026.

Нагадаємо, на початку червня Аякс очолив колишній наставник Жирони Мічел. Також раніше повідомлялося, що нідерландський клуб виявляє інтерес до українського нападника Роми Артема Довбика.

Минулого сезону Аякс посів п'яте місце в чемпіонаті Нідерландів, а згодом через плейоф здобув путівку до кваліфікації Ліги конференцій.