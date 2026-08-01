Нідерланди. Новина

Ейндговенці зробили запит щодо гравця, проте повноцінний перехід наразі виглядає для клубу занадто дорогим.

ПСВ Ейндговен виявляє активний інтерес до Лютсарела Гертрейда, проте фінансові вимоги можуть стати серйозною перешкодою для здійснення угоди.

За інформацією журналіста Sky Sport DE Філіппа Хінце, останніми днями нідерландський гранд робив конкретні запити щодо ситуації навколо гравця. Повідомляється, що на даному етапі повноцінний трансфер є надто дорогим для ПСВ.

Зі свого боку, РБ Лейпциг відкритий до того, щоб відпустити футболіста, але керівництво клубу не має наміру продавати його нижче ринкової вартості. Наразі німці встановили цінник на рівні від 20 мільйонів євро. Хоча Лейпциг на цьому етапі надає перевагу виключно повноцінному продажу, варіант із черговою орендою також повністю не виключається.

Ситуація продовжує розвиватися, і найближчі тижні покажуть, чи зможуть клуби знайти компромісний варіант для переходу.

Нагадаємо, 26-річний захисник збірної Нідерландів є вихованцем Феєнорда. У 2024 році нідерландський клуб продав Луютсареля в Лейпциг за 20 млн євро. Минулий сезон Гертрейда провів в оренді у англійському Сандерленді. Гравець зіграв 30 матчів за чорних котів, результативними діями не відзначився.