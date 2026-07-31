Нідерланди. Новина
31 липня 2026, 22:40
Брандт став гравцем Аякса
Німецький півзахисник приєднався до амстердамського клубу на правах вільного агента.
Брандт, gettyimages
31 липня 2026, 22:40
Аякс офіційно оголосив про підписання Юліана Брандта. Про це офіційно повідомив клуб.
30-річний німецький атакувальний півзахисник приєднався до амстердамського клубу на правах вільного агента після завершення співпраці з дортмундською Боруссією. Контракт Брандта з Аяксом розрахований до червня 2029 року.
Юліан виступав за Боруссію з 2019 року, а до цього захищав кольори Баєра. За свою кар’єру він провів понад 400 матчів на клубному рівні, став володарем Кубка Німеччини, а також регулярно викликався до збірної Німеччини. Минулого сезону Брандт провів 41 матч, у яких забив 11 голів та віддав чотири асисти.