Нідерланди. Новина

Німецький страж ворот вилетить до Амстердама для проходження медогляду та підписання угоди з Аяксом.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген готується до переходу в амстердамський Аякс.

Нідерландський клуб офіційно оголосить про підписання німецького кіпера вже у майбутні вихідні. Сьогодні, у п'ятницю, 34-річний футболіст вирушить до Амстердама, а в суботу пройде медичний огляд і підпише контракт.

Марк-Андре тер Штеген приєднається до Аякса на правах оренди. При цьому Барселона продовжуватиме виплачувати 34-річному воротареві значну частину його заробітної плати.

У новій команді тер Штеген виступатиме під керівництвом Мічела, з яким вже працював у Жироні.