Испания

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

После определения лучших вратарей, центральных и крайних защитников мы переходим к линии полузащиты. С каждой позицией определять лучших становится все сложнее и сложнее и страшно представить, как тяжело будет сделать выбор, когда мы доберемся до нападающих.

Лучшие в истории: все материалы проекта

Начинаем с опорной зоны. Рикардо Гальего, Хосе Саррага, Ульрих Штилике, Хаби Алонсо, Каземиро — прекрасные футболисты, но в наш список они не попали. В этом материале мы поговорим о Клоде Макелеле и Фернандо Редондо. Именно эти игроки, по нашему мнению, были лучшими на позиции опорного полузащитника.

Опорный полузащитник

Фернандо Редондо

Выступал за команду: 1994-2000 гг

Матчи: 228

Голы: 5

Ассисты: 5

Встречайте, Принц! Малыш Фернандо родился в богатой семье и получил отличное образование. Правда, учеба и все, что с ней связано, быстро надоело парню — он влюбился в футбол и ни о чем другом не думал. Первый профессиональный клуб Редондо — Архентинос Хуниорс, в который он попал в 16 лет и провел там пять лет. В Испанию Фернандо попал уже в 21 год — тот возраст, когда уже нужно показывать хорошую игру и добиваться для своей команды результата. С этим проблем не было бы, если не одно но. Постоянные травмы, которые не позволяли Фернандо быть в обойме. Но даже несмотря на частые повреждения, Редондо отлично показал себя в Тенерифе и был на радаре больших клубов.

Дальше — переход в Реал за солидные 18 миллионов евро. Фернандо попал в сказку, но позитив быстро улетучился — игрок получил травму буквально на первых тренировках предсезонки. Дебютный сезон вышел таким же, как и его начало карьеры в Мадриде, но затем Фернандо застолбил за собой место в основе и позднее даже стал капитаном. Один из величайших дней в карьере Редондо — финал Лиги чемпионов сезона-1997/1998 годов, когда Реал обыграл Ювентус, а Фернандо вчистую выиграл центр поля у таких ребят, как Эдгар Давидс и Дидье Дешам.

Правда, тогда мало кто понимал истинную ценность этого парня. Впрочем, и сейчас игроки этого амплуа зачастую остаются в тени атакующих футболистов, а их важность понимают лишь после ухода. Еще один ключевой день в карьере Фернандо — 19 апреля 2000-го. Это ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и Реалом на Олд Траффорд после нулевой ничьей в Испании. Реал неожиданно вел по ходу матча со счетом 2:0, а потом Редондо совершил финт, который вошел в историю Лиги чемпионов, как один из самых легендарных. Редондо оказался на левом фланге и просто уничтожил бедного Берга Хеннинга каким-то невиданным ранее финтом.

"Если бы Редондо сделал это со мной, я бы продолжал бежать до Буэнос-Айреса. Это была игра года, я не удивился, что Фернандо попытался это сделать, но сюрпризом для всех стало то, что это получилось настолько безукоризненно", — вспоминал позднее защитник Реала тех времен Иван Кампо.

Вроде бы и ничего особенного, но как же неожиданно и изящно! Затем пас Раулю на пустые ворота и 3:0. Реал выиграет ту Лигу чемпионов, Редондо признают лучшим футболистом турнира и навсегда перестанут называть игроком, который только и делает, что играет локтями. Но лишь спустя годы все поняли, каким же этот аргентинец был недооцененным футболистом.

Это был последний год Редондо в Реале. В клуб пришел новый президент и началась эра Галактикос. Перес прекрасно помнил, что капитан Редондо перед выборами президента поддержал Лоренцо Санса, а не его. Но и более менее реальные причины продать Фернандо все-таки были. Ему исполнился 31 год, он был предрасположен к травмам, а Перес намеревался строить новую команду. Правда, фанатам было плевать на намерения нового руководителя — они не хотели расставаться со своим кумиром. Митингов было не избежать. Толпа скандировала, что Реалу не нужен Фигу, Реалу нужен Редондо. Несмотря на все протесты, трансфер все-таки состоялся.

Редондо отправился в Милан, но, к огромному сожалению, этот сезон в Реале и подвел черту под его карьерой. На тренировке в Милане Фернандо оступился и травмировал колено. Редондо сперва подумал, что дело пустяковое и продолжил тренироваться. На следующий день стало ясно, что дело очень серьезное. Три операции, восстановление... Наступил день, когда игрок понял, что восстановиться ему не удастся.

Тогда он пришел к Адриано Галлиани и потребовал перестать платить ему зарплату. Некоторые источники уверяют, что Фернандо еще и хотел вернуть Милану машину и дом, которые были предусмотрены контрактом, однако руководство убедило игрока успокоиться. Редондо перешел в Милан летом 2000 года, а его дебют состоялся в декабре 2002 в матче Кубка Италии. Более двух лет страданий. 29 месяцев восстановления. Через несколько дней Фернандо дебютировал и в Серии А, заменив... угадайте кого?! Андрея Шевченко.

Кстати, от болельщиков негатив по поводу ситуации Редондо исходил лишь в начале его пребывания в клубе. Фанаты полагали, что и он, и Реал знали о проблемном колене, но это было, конечно же, не так. Всему виной несчастный случай на тренировке. Позднее болельщики поняли, что Фернандо — блестящий человек. Подтверждение тому — овации всего стадиона после того самого выхода на замену. Хотя бы ради этого момента стоило бороться все эти годы.

Спустя несколько месяцев Милану в рамках группового этапа Лиги чемпионов довелось встретиться с Реалом. Редондо оказался в старте! Фанаты Реала в тот день болели не за свой клуб, а за этого парня, постоянно скандируя его имя.

Милан проиграл 1:3, но вышел из группы с первого места и выиграл ту Лигу чемпионов! Редондо, к сожалению, получил очередную травму и на финал оказался вне заявки. Следующий сезон получился еще более скомканным, из-за чего Редондо принял решение повесить бутсы на гвоздь. Хотя Милан предлагал еще год контракта.

Редондо был сильнейшим футболистом, однако травмы все-таки не дали реализовать ему свой потенциал на все 100%. Даже несмотря на это, Фернандо остается одним из лучших полузащитников мира девяностых и легендой мадридского Реала.

Клод Макелеле

Выступал за команду: 2000-2003 гг

Матчи: 145

Голы: 2

Ассисты: 7

А вот и парень, который заменил Редондо. Макелеле — самый что ни на есть классический опорник, действующий в оттяжке. Клод пример того, что игра в опорной зоне — это не только перехваты и механическая помощь защите. Клод был невероятно умным опорником, который пахал весь матч и оставлял не у дел самых техничных игроков мира.

Макелеле попал в Испанию в 1998-м году, когда его подписала Сельта. Тогда Клод был не в лучшем психологическом состоянии, ведь до этого в Марселе его часто использовали справа в защите, что стоило ему пропуска домашнего чемпионата мира, на котором Франция впоследствии стала чемпионом. В Испании Клод быстро пришел в себя и вернулся на свое привычное место в опорной зоне. Вся Испания быстро заговорила о Макелеле и через два сезона он получил приглашение в Реал от самого Висенте Дель Боске. Энтренадор считал, что Макелеле сможет заменить ушедшего в Милан Редондо.

Клод приходил в звездный Реал и было много опасений касательно того, что этот скромный парень заиграть рядом с такими звездами, как Зидан, Фигу, Рауль и Роналдо не сможет. Особенно удивлялись этой покупке болельщики, которые хотели видеть на месте Редондо готового футболиста с именем. Этот гнев быстро сменился на милость. Макелеле играл зрело и быстро стал важнейшим механизмом команды. Клод тут же стал с Реалом чемпионом Испании, а на следущий сезон выиграл Лигу чемпионов. Также были победы в Суперкубках Испании и УЕФА. Макелеле провел в Мадриде образцовые три сезона и по праву считался одним из лучших футболистов на своей позиции в мире. Но летом 2003-го случилось непоправимое.

Макелеле, понимая свою важность для клуба, попросил руководство повысить ему зарплату. Клод не понимал, почему он получает значительно меньше его звездных коллег. "Я бегаю в три раза больше Фигу и Зидана, а мне достаются крохи со стола!". И он был абсолютно прав. Для Флорентино Переса просьба Клода стала рычагом. Президент никогда не жаловал француза и всегда хотел видеть на этой позиции более звездного игрока, поэтому Реал легко продал его в Челси. Одна из самых больших ошибок Переса за все его правление. Недоумевал даже Зидан: "Какой смысл наносить на Бентли еще один слой золотой краски, если из нее при этом вынуть двигатель?".

После ухода Макелеле из Реала в течение четырех сезонов "сливочные" не смогли выиграть ни одного титула. Занавес. А нет, это еще не все. На закуску слова Переса после трансфера Клода:

"Мы не будем скучать по Макелеле. У него средняя техника, ему недостает скорости и техники, чтобы обводить соперников, а девяносто процентов его передач — назад или поперек поля. Он не умеет играть головой и редко пасовал дальше, чем на три метра".

Редакция Football.ua считает, что место опорного полузащитника Реала в символической сборной займет Клод Макелеле. Теперь выбор за нашими читателями. Кто должен занять место опорника в легендарном составе?

Центральный/левый полузащитник

Манолин Буэно, Мартин Васкес, Георге Хаджи, Гути, Тони Кроос — прекрасные футболисты Реала этой позиции, однако, как известно, в наш список попасть могут только двое. Безальтернативный вариант лучшего левого полузащитника в истории "бланкос" — это нынешний главный тренер Реала Зинедин Зидан, который хоть и провел в Мадриде не так много времени, но навсегда плотно засел в сердцах всех болельщиков. Его конкурент — легенда конца 80-х — начала 90-х Хосе Мигель Гонсалес, более известный как Мичел. Отметим, что этот футболист часто действовал и справа в полузащите, но в наш список попал именно на левый фланг.

Зинедин Зидан

Выступал за команду: 2001-2006 гг

Матчи: 227

Голы: 49

Ассисты: 68

Без преувеличений, Зидан — один з величайших игроков в истории футбола. Человек, который всегда вызывал уважение и завораживал своей игрой. Зинедин родился в пригороде Марселя в семье эмигрантов из Алжира и первые шаги в футболе делал именно на юге Франции в местном клубе Сен-Анри. К 14 годам попал в Канн и там уже считался одним из талантливейших игроков своего возраста. С 16 лет уже понемногу играл в первой команде, а к 19 был одним из лидеров.

Затем случился трансфер в Бордо, где ему помогали такие парни, как Биксант Лизаразю и Кристоф Дюгарри. Именно в Бордо Зидан сделал огромный шаг вперед и стал футболистов экстра-класса. Переломным стал сезон-1995/1996, когда Зидан был признан лучшим игроком чемпионата Франции, выиграл Кубок Интертото и дошел до финала Кубка УЕФА, где Бордо уступил Баварии. А на стадии 1/8 финала турнира Зидан в ворота Бетиса забил один из самых красивых своих голов.

"Просмотрев потом повтор, я увидел, что до удара я, оказывается, успел поднять голову и посмотреть, где находился вратарь!"

Вояж в топ-клуб был делом времени и проворнее остальных оказался туринский Ювентус, в составе которого Зизу и оказался в возрасте 24 лет. В Италии Зидан собрал 6 трофеев и был признан лучшим футболистом планеты. Между делом Зинедин еще и стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Но была загвоздка. Зидану не покорялась Лига чемпионов — два года подряд с Ювентусом француз выходил в финал турнира, но сделать последний шаг никак не удавалось. В последний сезон в Италии "старая синьора" умудрилась не выйти из группы Лиги чемпионов и в третий раз кряду упустила Скудетто. Этот кризис стал одной из причин смены клуба, но на перемены игрок решился именно из-за Лиги чемпионов. И не прогадал.

Самый дорогой на тот момент трансфер в истории футбола случился в начале века — Реал заплатил за Зидана 75 миллионов евро. Французу на первых порах было сложно адаптироваться и он не показывал тот футбол, которого от него ждали на Бернабеу, но со временем ситуация изменилась, и Зидан повел Реал за собой, став лидером как на поле, так и в раздевалке. В первый же год своего пребывания в Мадриде Зидан добился своего и помог Реалу выиграть Лигу чемпионов.

Именно в финале того сезона француз забил гол с лета левой ногой после подачи Роберто Карлоса, который до сих пор считается одним из самых красивых голов в истории турнира. Зидан был неотъемлемой частью "галактикос" вместе с Фигу, Роналдо, Раулем, Карлосом, Бекхэмом и другими. Забавно, что в Испании Зидану покорились все трофеи, кроме национального Кубка, однако это никак не повлияло на общую картину — Зидан стал легендой мадридского Реала и одним из сильнейших его футболистом за всю историю.

Мичел

Выступал за команду: 1982-1996 гг

Матчи: 559

Голы: 178

Мичел — воспитанник Реала и практически всю свою карьеру он провел в Мадриде, уехав лишь на один год в Мексику на закате карьеры. В 12 лет юношу приглашали в Райо Вальекано и Атлетико Мадрид, но он предпочел клуб, за который болел с самого детства. За первую команду "бланкос" талантливый парень дебютировал в 18 лет и сразу отличился голом в победном матче против Кастельона (2:1). В том же сезоне Мичел стал основным в Реале.

Он отличался исключительны видением поля и первоклассной передачей. Он блестяще владел обеими ногами, что является исключением даже в наше время. Мичел снабжал передачами таких легенд, как Уго Санчес, Эмилио Бутрагеньо или Иван Саморано, но не забывал и забивать сам. У Мичела был прекрасный обводящий удар. Девятнадцать лет в клубе, шесть побед в чемпионате Испании, три — в Кубке, четыре Суперкубка и два трофея Кубка УЕФА.

Редакция Football.ua считает, что место левого полузащитника Реала в символической сборной займет Зинедин Зидан. Теперь выбор за нашими читателями. Кто должен занять это место в легендарном составе?

Центральный/правый полузащитник

Мигель Муньос, Висенте Дель Боске, Игнасио Зоко, Мануэль Веласкес, Бернд Шустер, Кларенс Зеедорф, Дэвид Бекхэм. Эти футболиста, безусловно, заслуживают упоминания, однако в наш список попали другие исполнители. Это Лука Модрич и Луиш Фигу.

Лука Модрич

Выступал за команду: 2012 — наше время

Матчи: 354

Голы: 24

Ассисты: 55

История этого футболиста по истине уникальна и по ней легко можно снимать фильм. В шесть лет в его стране начала война за независимость, его дедушку расстреляли, а дом сожгли дотла. Семья Модричей была вынуждена бежать. О каком развитии таланта может идти речь в таком ужасе? Но маленький Лука испытывал невероятную тягу к мячу. Точнее к самодельным шарикам из бумаги, ведь о мячах тогда приходилось только мечтать.

"Он был невероятно худым и маленьким для своего возраста, но по нему сразу было видно, что у него есть что-то особенное. Однако никто из нас даже не мечтал, что однажды он вырастет в того, кем стал", — говорил президент хорватского клуба Задар Йосип Байло. Именно в этот клуб Лука попал в 11-летнем возрасте. Первым тренером Модрича стал Томислав Бажич, который также воспитал бывших игроков сборной Хорватии Джовани Росо, Сашу Белановича и Дадо Пршо.

"Мы все время боялись. Это я помню точно", — рассказывал ныне покойный Бажич в интервью испанскому телевидению. – "Тысячи гранат, которые летели с окружающих холмов в те годы. Некоторые из них падали на наше тренировочное поле или рядом с ним, и мы мчались, чтобы добраться до убежища. Тогда футбол был нашим спасением от реальности".

Модрич часто называет Бажича своим "футбольным отцом". Когда-то тренер рассказал историю, что у семьи Луки было настолько мало денег, что отец сделал для сына щитки из дерева. Позже Лука заявил, что у него были щитки с изображением бразильца Роналдо. "Ну, может это были чужие щитки", — говорил Бажич, когда ему напомнили об этой истории.

В 15 лет Лука поехал на просмотр в свой любимый Хайдук, но там сказали, что он слишком худой и низкого роста. А вот в загребском Динамо в Модрича поверили. Лука воспитывался в академии этого клуба, а в 17 лет тренеры Динамо решили, что этот парень уже должен играть на более менее нормальном уровне, а не прозябать в академии. Итогом этих мыслей стала аренда в боснийский клуб Зриньски, где Лука забил 8 голов за 22 матча и... был признан лучшим футболистом сезона среди всех клубов.

Затем аренда в Интер Запрешич и итоговое второе место в чемпионате Хорватии, тогда как Динамо Загреб стало седьмым. А перед следующим сезоном с Лукой подписали контракт на 10 лет. Вот так вот.

За три сезона в Динамо Лука еще сильнее прогрессировал и отправился на Туманный Альбион. На тот момент 23-летний полузащитник провел уже больше 20-ти матчей за сборную Хорватии и сыграл на Евро-2008. Это уже был футболист топ-уровня. Но именно в Лондоне случилась трансформация Модрича: из атакующего полузащитника Лука превратился в опорника. Конечно же, не в классического разрушителя, а футболиста, который и отбирал, и создавал. Спустя четыре сезона в Тоттенхэме Лука достиг вершины — состоялся его переход в мадридский Реал.

Первый сезон выдался провальным — Моуриньо не нашел место для хорвата в стартовом составе, из-за чего тот играл редко. В зимнее трансферное окно местная газета Marca назвала его трансфер худшим среди всех переходов Испании летом 2012 года. Представляете, что даже трансфер Алекса Сонга в Барселону в том голосовании признали более удачным? Следующим летом произошел переломный момент, приведший в итоге к тому, что Модрич стал тем футболистом, которым мы его знаем. Реал возглавил Карло Анчелотти и Лука тут же стал ключевым футболистом полузащиты Реала.

Именно хорват управлял игрой команды, строил ее атаки и задавал темп. "Бланкос" в итоге взял "десиму", а Лука был лучшим игроком того финала с Атлетико. С приходом Зидана положение Модрича не изменилось — такого футболиста усадить на скамейку было нереально никому. Последовали три победы в Лиге чемпионов кряду, долгожданное чемпионство в Примере. Было бы это все без Модрича? Весьма сомнительно. Апогеем признания Модрича стал Золотой мяч, который он получил в 2018 году. Впервые с 2007 года награду вручили не Криштиану Роналду и не Лионелю Месси.

Ныне Лука продолжает оставаться основным в Реале. Он по-прежнему имеет огромное влияние на игру "бланкос" и парням вроде Мартина Эдегора нужно очень постараться, чтобы хотя бы заставить задуматься Зинедина Зидана отправить хорвата на скамейку запасных. Луке уже 35 лет и очень круто, что мы все еще можем любоваться его топ-футболом. Ну а статус легенды клуба ему уже давно обеспечен.

Луиш Фигу

Выступал за команду: 2000-2005 гг

Матчи: 245

Голы: 56

Ассисты: 93

К Луишу Фигу можно относиться по-разному. Кто-то считает его предателем и иудой, кто-то — легендой мирового футбола. Обе точки зрения имеют право на жизнь, но одно можно говорить точно — Луиш Фигу обладал уникальным талантом и стал блестящим футболистом. Первые шаги он делал в родной Португалии, а первый профессиональный контракт подписал с лиссабонским Спортингом. Именно там Луиш вырос в топ-футболиста и получил приглашение от каталонской Барселоны. Там португалец быстро стал лидером, составил крутейшее трио с Ривалдо и Патриком Клюйвертом и выиграл кучу трофеев.

Фигу был любим и уважаем в Каталонии, но в 2000-м году совершил поступок, после которого он "умер" для всех болельщиков Барселоны. Фигу слетал на чемпионат Европы, вернулся и решился на перемены. Флорентино Перес сделал приобретение португальца одним из ключевых пунктов своей предвыборной программы на выборах президента Реала. И ему это удалось. Фигу польстился на деньги и новый проект, именуемый "галактикос". В итоге идол превратился в иуду. На Камп Ноу в него бросали зажигалки, телефоны, бутылку из-под виски и свиную голову. Его футболки сжигали и про него пели оскорбительные песни.

Осенью того же года Фигу получил Золотой мяч, в первом сезоне в Мадриде выиграл чемпионат, а в конце получил звание "игрок года ФИФА". Спустя год Реал с Фигу выиграл Лигу чемпионов. Луиш был лидером Реала и его значимость была очевидной. Два титула Примеры, два Суперкубка, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА — все эти трофеи Реал завоевал при непосредственном участии Фигу.

Редакция Football.ua считает, что место правого полузащитника Реала в символической сборной займет Лука Модрич. Теперь выбор за нашими читателями. Кто должен занять это место в легендарном составе?