Испания

Коронавирусом заразились два футболиста из второй команды.

Барселона на своем официальном сайте объявила о двух случаях заражения коронавирусом среди футболистов своей команды.

Положительные тесты на Covid-19 сдали два игрока второй команды "блаугранас", которые были вызваны на сборы с основным составом. Речь идет о защитнике Рамосе Минго и нападающем Ильясом Ахомачем.

Сегодня, 11 июля, все игроки Барселоны прошли повторные тесты и новых случаев обнаружено не было.

Напомним, новый сезон испанской Ла Лиги стартует 14 августа, а первым соперником команды Рональда Кумана будет Реал Сосьедад.

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