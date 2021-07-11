Коронавирусом заразились два футболиста из второй команды.
Рамос Минго, ФК Барселона
11 июля 2021, 18:05
Барселона на своем официальном сайте объявила о двух случаях заражения коронавирусом среди футболистов своей команды.
Положительные тесты на Covid-19 сдали два игрока второй команды "блаугранас", которые были вызваны на сборы с основным составом. Речь идет о защитнике Рамосе Минго и нападающем Ильясом Ахомачем.
Сегодня, 11 июля, все игроки Барселоны прошли повторные тесты и новых случаев обнаружено не было.
Напомним, новый сезон испанской Ла Лиги стартует 14 августа, а первым соперником команды Рональда Кумана будет Реал Сосьедад.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.