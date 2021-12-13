Испания

Коуч каталонцев поделился мнением о результате поединка.

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал ничью с Осасуной (2:2) в матче 17-го тура Примеры.

"Ничьей недостаточно. Мы хорошо боролись. При счете 2:1 мы должны были удерживать мяч, но у нас не получилось. У нас было много проблем, слишком. Мы не могли играть спокойно на половине соперника. Нам не удалось добиться успеха. Победа была у нас в руках, но мы ее упустили.

Молодые игроки нам очень помогают. Они поддерживают команду в сложный период. Их усилия невероятные. Сложно осознать разницу, которую делают эти ребята.

Наша цель – занять место в топ-4 и попытаться побороться за титул. Почему нет? Будет сложно, но мы должны продолжать верить", – приводит слова Хави издание Marca.

На данный момент Барселона занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующего Реала на 18 очков.

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