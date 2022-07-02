Каталонський клуб отримає кошти на посилення складу.
ЖОАН ЛАПОРТА, GETTY IMAGES
02 липня 2022, 14:39
Барселона може розраховувати на великі витрати у це трансферне вікно, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, каталонці планують витратити 200 мільйонів євро на трансфери цього літа.
Кошти на купівлю гравців з'явилися у "блауграни" завдяки продажу 10% своїх телеправ американської інвесткомпанії Sixth Street за 207,5 млн. євро.
Крім того, Барселона планує продати ще 15% телеправ за 400 млн євро іншому покупцю.
Зазначимо, що у сфері інтересів Барселони Роберт Левандовскі з Баварії та Рафінья з Лідса.