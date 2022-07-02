Испания

Каталонський клуб отримає кошти на посилення складу.

Барселона може розраховувати на великі витрати у це трансферне вікно, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, каталонці планують витратити 200 мільйонів євро на трансфери цього літа.

Кошти на купівлю гравців з'явилися у "блауграни" завдяки продажу 10% своїх телеправ американської інвесткомпанії Sixth Street за 207,5 млн. євро.

Крім того, Барселона планує продати ще 15% телеправ за 400 млн євро іншому покупцю.

Зазначимо, що у сфері інтересів Барселони Роберт Левандовскі з Баварії та Рафінья з Лідса.