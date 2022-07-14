Испания

Клуб фактично вирішив перекласти зростання цін на вболівальників.

Нестабільність у ціноутворенні на ринку споживчих послуг, спричинену, у тому числі, початком чергового витку агресії проти України, уже почали відчувати всі мешканці Європи.

Окрім того факту, що наразі курс євро вперше за більше ніж 20 років упав нижче одного американського долара, також суттєво пришвидшились темпи зростання рівня інфляції.

Зокрема, у Іспанії цей показник сягнув уже нечуваних 10,2%, що зрештою також отримало певний вплив на всі сфери життя.

Футбол, та каталонську Барселону зокрема, також не оминули негативні наслідки.

"Блаугранас" цими днями мали розпочати традиційний продаж абонементів на наступний футбольний рік, однак були вимушені відкласти дату початку торгівлі саме через стрімке зростання показника рівня інфляції.

Зрештою, крайніми виявились уболівальники команди, бо клуб не виявив бажання залишати ціни на перепустки на трибуни Камп Ноу на колишньому рівні.

Барсі навіть довелось шукати компроміс у вигляді придбання абонементів на виплат для тих уболівальників, які не зможуть подужати одноразову сплату коштовних перепусток.

Нагадаємо, що перший домашній матч нового сезону іспанської Ла Ліги для Барселони відбудеться 13 серпня — проти Райо Вальєкано.